Політика

18:15 29.06.2022

Президент Індонезії передав Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті G20

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Президент Індонезії передав Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті G20

Президент Індонезії Джоко Відодо передав президенту України Володимиру Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті "Великої двадцятки" (G20).

"Я передав запрошення президенту Зеленському особисто взяти участь у саміті "Великої двадцятки", який відбудеться на Балі у листопаді 2022 року. Дуже важливо, щоб усі країни дотримувалися принципу суверенітету і територіальної цілісності", - сказав Відодо на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у середу.

Він наголосив на необхідності мирного вирішення конфлікту. Відодо зазначив, що незабаром зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним і висловить йому бажання миру.

"У мене буде зустріч дуже скоро з президентом Путіним, я йому також висловлю наше бажання миру", - наголосив президент Індонезії.

Теги: #индонезия #g20 #зеленський

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