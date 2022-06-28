Колишній Генсек НАТО Расмуссен запустить у Києві роботу групи з гарантій безпеки України

1 липня Україну відвідає колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, який має намір запустити роботу консультаційної групи з гарантій безпеки України, повідомив на брифінгу у Києві у вівторок голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Говорячи про підсумки останнього саміту "сімки", Єрмак зазначив, що "ці країни готові приєднатися до створення системи постійних гарантій безпеки для України, посилення її стійкості та запобігання спробам повторної агресії з боку Росії".

"Саме це коло питань, над якими працюватиме консультаційна група під нашим спільним керівництвом з паном Расмуссеном, колишнім Генеральним секретарем НАТО. До речі, 1 липня він має відвідати Київ, щоб запустити роботу групи та представити її перших учасників", - сказав Єрмак.

Україні, зазначив він, "потрібні не запевнення, а відповідним чином ратифіковані гарантії безпеки". Це комплекс заходів, який передусім передбачає забезпечення обороноздатності та відновлення військово-технічного потенціалу України, максимальну інтеграцію України до міжнародних політичних та економічних форматів, тривалих ефективних санкцій проти Росії, які унеможливлять відновлення її військової могутності для нової спроби агресії".