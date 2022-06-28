Політика

18:38 28.06.2022

Країни "Великої сімки" закликають Пекін вплинути на Путіна для припинення війни в Україні

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Країни "Великої сімки" закликають Пекін вплинути на Путіна для припинення війни в Україні

Країни "Великої сімки" закликають керівництво Китаю чинити тиск на РФ з метою вимушення останньої до припинення військової агресії проти України, йдеться у підсумковому комюніке лідерів G7, оприлюдненому у вівторок.

"Ми закликаємо Китай чинити тиск на Росію, щоб вона негайно виконала юридично зобов'язувальну постанову Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року, а також відповідні резолюції Генасамблеї ООН, зупинила свою військову агресію і негайно та беззастережно вивела свої війська з України", - йдеться у документі.

У ньому уточнюється, що лідери "Великої сімки" звертаються до Пекіна з відповідним закликом у зв'язку з тим, що Росія продовжує вести "невиправдану, неспровоковану та незаконну війну проти України".

 

Теги: #рф #китай #g7

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