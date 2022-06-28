Політика

15:51 28.06.2022

Шольц: Країни G7 наполягають на дотриманні всіх санкцій проти РФ, ліміти цін на нафту - перспективна ідея

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Шольц: Країни G7 наполягають на дотриманні всіх санкцій проти РФ, ліміти цін на нафту - перспективна ідея

Країни G7 розраховують, що ніхто не заважатиме дії санкцій, запроваджених "сімкою" щодо РФ, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц після саміту об'єднання.

"Насамперед ми очікуємо, що санкціям, які ми разом ввели проти Росії, протидіяти не будуть. Ми наполягаємо на цьому в усіх наших обговореннях", - сказав він у відповідь на запитання, чи не побоюється G7 дій КНР проти санкційного режиму щодо РФ .

Шольц також згадав про обговорення ідеї із запровадженням ліміту цін на нафту РФ.

"Щодо можливого ліміту на ціни на нафту: це дуже амбітна, перспективна ідея... це те, що ми справді змушені зробити. Ми маємо продовжувати вивчати, опрацювати її", - сказав він.

Напередодні Білий дім оприлюднив заяву, згідно з якою країни G7 мають намір припиняти діяльність РФ із обходу санкцій. Так, американський Мінторг вживатиме заходів проти низки компаній і заборонить їм купувати товари, вироблені в США, зокрема й напівпровідники. Держдеп і Мінфін США також оголосять про санкції проти осіб, які допомагають РФ обходити обмеження.

Теги: #нафта #g7 #санції #шольц

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