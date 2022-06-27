Політика

15:04 27.06.2022

Зеленський закликав G-7 долучитися до роботи над гарантіями безпеки України

2 хв читати
Зеленський закликав G-7 долучитися до роботи над гарантіями безпеки України

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у режимі відеоконференції у засіданні саміту лідерів "Групи семи", що відбувся в Німеччині, повідомляє в понеділок пресслужба Офісу президента.

Зеленський "подякував державам "Великої сімки" за оборонну та фінансову підтримку України під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, а також за послідовну санкційну політику стосовно країни-агресора".

Президент наголосив на важливості рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. "Це рішення повністю відображає наш прогрес у європейській інтеграції, наш внесок у захист європейських цінностей, про які ми всі говоримо", - наголосив глава держави.

Зеленський запропонував лідерам G7 зосередитися на конкретних кроках, які можуть бути корисними і для України, і для всієї Європи. Зокрема, президент запропонував "Групі семи" долучитися до роботи над гарантіями безпеки для України.

Глава держави наголосив, що ці гарантії в майбутньому унеможливлять виникнення конфліктів на кшталт російської агресії.

Зеленський також зазначив, що наша держава потребує сучасних і ефективних систем протиракетної оборони, які можуть забезпечити спокій українським містам, віддаленим від фронту.

За його словами, Росія посилює ракетні обстріли України, тому дуже важливо гарантувати цивільному населенню базову безпеку. Глава держави наголосив, що повернення людей до роботи дасть змогу запустити економічні процеси в населених пунктах, адже сьогодні щомісячний дефіцит бюджету України становить $5 млрд доларів.

Президент України також наголосив на важливості розблокування експорту українського зерна й закликав подумати над дієвими механізмами задля забезпечення продовольчої безпеки у світі. Крім того, глава держави наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію, зокрема шляхом примусового обмеження ціни російської нафти, що експортується.

Зеленський висловив сподівання, що Державний департамент США підтримає рішення про визнання РФ державою – спонсором тероризму.

Президент також запропонував створити дієвий глобальний механізм конфіскації заморожених чи заарештованих російських активів, який має стати одним із найбільших інструментів стримування інших потенційних агресорів від нападу на сусідів.

Він закликав країни "Великої сімки" спонукати їхні компанії до розгляду України як альтернативи російському напрямку. За словами президента, після завершення війни Українська держава матиме значно кращий доступ до глобального ринку порівняно з країною-агресором. Крім того, Україна має безмитний доступ до ринків провідних демократичних країн.

Глава держави також наголосив на важливості післявоєнного відновлення України. За словами Зеленського, це буде найбільший економічний проєкт нашого часу, участь у якому значно посилить країни "Групи семи".

Теги: #g7 #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:02 27.06.2022
Зеленський зустрівся у Києві з Майєю Санду

Зеленський зустрівся у Києві з Майєю Санду

14:49 27.06.2022
G7 вивчать можливості надання Україні коштів від мит на російські товари - заява

G7 вивчать можливості надання Україні коштів від мит на російські товари - заява

14:42 27.06.2022
Країни G7 занепокоєні тим, що РФ може передати Білорусі ракети, здатні нести ядерний заряд - заява

Країни G7 занепокоєні тим, що РФ може передати Білорусі ракети, здатні нести ядерний заряд - заява

14:27 27.06.2022
G7 закликає РФ забезпечити вільне проходження суден із сільгосппродукцією в Чорному морі - заява

G7 закликає РФ забезпечити вільне проходження суден із сільгосппродукцією в Чорному морі - заява

13:40 27.06.2022
Зеленський на G7 закликав до посилення режиму санкцій проти Росії

Зеленський на G7 закликав до посилення режиму санкцій проти Росії

13:23 27.06.2022
G7 планує розширити санкції проти оборонного сектора Росії - Білий дім

G7 планує розширити санкції проти оборонного сектора Росії - Білий дім

06:48 27.06.2022
Зеленським громадянам Білорусі: Вас втягують у війну

Зеленським громадянам Білорусі: Вас втягують у війну

06:41 27.06.2022
Нам потрібна потужна сучасна протиракетна оборона

Нам потрібна потужна сучасна протиракетна оборона

20:10 26.06.2022
Країни G7 хочуть надати фінансову та військову допомогу Україні

Країни G7 хочуть надати фінансову та військову допомогу Україні

12:30 26.06.2022
Україна залишається в центрі уваги G7 і потребує підтримки більше, ніж будь-коли – глава ЄК і прем'єр Британії

Україна залишається в центрі уваги G7 і потребує підтримки більше, ніж будь-коли – глава ЄК і прем'єр Британії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Атрошенко назвав його недопуск за кордон дискредитацією України та Зеленського

Кандидатський статус для України та Молдови є політичним сигналом ЄС, процес триватиме роками - Макрон

Макрон: Надання Україні та Молдові статусу кандидата в ЄС – це сильний сигнал РФ

Європарламент закликав лідерів ЄС надати Україні статус кандидата у члени ЄС - резолюція

ДБР виявило підпільний склад "ОПЗЖ" на Сумщині

ОСТАННЄ

США та ЄС продовжать роботу над скороченням доходів РФ від продажу енергоносіїв - Білий дім

Зеленський зустрівся зі співголовою Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Джеймсом Рішем

Японія запроваджує нові санкції проти російських фізосіб та підприємств

Українське питання буде одним із головних під час чергової зустрічі глав країн G7 – Джонсон

Арахамія: РФ має бути відрізана від можливості отримувати, зберігати, переводити вільно конвертовану валюту

Атрошенко назвав його недопуск за кордон дискредитацією України та Зеленського

Кандидатський статус для України та Молдови є політичним сигналом ЄС, процес триватиме роками - Макрон

Лідери ЄС поклали на РФ відповідальність у створенні глобальної продовольчої кризи та закликали розблокувати Чорне море

ЄС продовжуватиме підтримувати Україну та закликає Росію негайно вивести війська й техніку з української території – висновки

Макрон: Надання Україні та Молдові статусу кандидата в ЄС – це сильний сигнал РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА