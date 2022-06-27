Зеленський закликав G-7 долучитися до роботи над гарантіями безпеки України

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у режимі відеоконференції у засіданні саміту лідерів "Групи семи", що відбувся в Німеччині, повідомляє в понеділок пресслужба Офісу президента.

Зеленський "подякував державам "Великої сімки" за оборонну та фінансову підтримку України під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, а також за послідовну санкційну політику стосовно країни-агресора".

Президент наголосив на важливості рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. "Це рішення повністю відображає наш прогрес у європейській інтеграції, наш внесок у захист європейських цінностей, про які ми всі говоримо", - наголосив глава держави.

Зеленський запропонував лідерам G7 зосередитися на конкретних кроках, які можуть бути корисними і для України, і для всієї Європи. Зокрема, президент запропонував "Групі семи" долучитися до роботи над гарантіями безпеки для України.

Глава держави наголосив, що ці гарантії в майбутньому унеможливлять виникнення конфліктів на кшталт російської агресії.

Зеленський також зазначив, що наша держава потребує сучасних і ефективних систем протиракетної оборони, які можуть забезпечити спокій українським містам, віддаленим від фронту.

За його словами, Росія посилює ракетні обстріли України, тому дуже важливо гарантувати цивільному населенню базову безпеку. Глава держави наголосив, що повернення людей до роботи дасть змогу запустити економічні процеси в населених пунктах, адже сьогодні щомісячний дефіцит бюджету України становить $5 млрд доларів.

Президент України також наголосив на важливості розблокування експорту українського зерна й закликав подумати над дієвими механізмами задля забезпечення продовольчої безпеки у світі. Крім того, глава держави наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію, зокрема шляхом примусового обмеження ціни російської нафти, що експортується.

Зеленський висловив сподівання, що Державний департамент США підтримає рішення про визнання РФ державою – спонсором тероризму.

Президент також запропонував створити дієвий глобальний механізм конфіскації заморожених чи заарештованих російських активів, який має стати одним із найбільших інструментів стримування інших потенційних агресорів від нападу на сусідів.

Він закликав країни "Великої сімки" спонукати їхні компанії до розгляду України як альтернативи російському напрямку. За словами президента, після завершення війни Українська держава матиме значно кращий доступ до глобального ринку порівняно з країною-агресором. Крім того, Україна має безмитний доступ до ринків провідних демократичних країн.

Глава держави також наголосив на важливості післявоєнного відновлення України. За словами Зеленського, це буде найбільший економічний проєкт нашого часу, участь у якому значно посилить країни "Групи семи".