Політика

15:09 24.06.2022

Кандидатський статус для України та Молдови є політичним сигналом ЄС, процес триватиме роками - Макрон

2 хв читати
Кандидатський статус для України та Молдови є політичним сигналом ЄС, процес триватиме роками - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що надання статусу країн-кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові - це політичний сигнал у цих обставинах, сам вступ розтягнеться на роки.

"Що стосується Молдови та України, цілком ясно, що це (рішення Європейської ради щодо статусу кандидатів - ІФ) пов'язане з контекстом. Так, це політичний сигнал. Я це повністю визнаю. І я сказав абсолютно відверто сьогодні, що це потребуватиме часу"...), що це триватиме роками", - сказав Макрон у четвер увечері на пресконференції у Брюсселі після ухвалення Єврорадою рішення про надання кандидатського статусу Україні та Молдові.

За його словами, це рішення виправдане тим, що йдеться про сусідське середовище Євросоюзу, яке необхідно стабілізувати. Сьогодні "геополітичною відповіддю" у контексті воєнних дій в Україні є надання такої перспективи цим країнам, вважає французький президент.

"Чи це хороша геополітична перспектива в довгостроковому плані? Я вам щиро відповім (...): ні", - продовжив Макрон, пославшись на "феномен втоми" від вступу до Євросоюзу, який є складним процесом і потребує багато часу. "Дорога довга", - зазначив він.

Саме тому, пояснив французький президент, він і запропонував ініціативу "європейської політичної спільноти", яку він вважає правильною відповіддю, щоб "стабілізувати сусідство" ЄС, запропонувавши тісне співробітництво європейським країнам, які не входять до Євросоюзу, мають різні стандарти та ситуації, але поділяють спільні цінності .

І саме це обговорюється на цьому саміті ЄС, уточнив Макрон. "Нам потрібно щось побудувати: можна співпрацювати з питань оборони, геополітики, енергетики, інфраструктур, проектів переміщення людей - дуже багато конкретних речей, що допоможуть змінити життя громадян (...) та побудувати ширшу геополітичну Європу, яка нам потрібна" , – сказав глава французької держави.

Але на сьогодні, вважає Макрон, "після того, як з обґрунтованих причин НАТО сказала "ні" вступу України, ми припустилися б політичної помилки і залишили порожнечу, якби не простягли руку Україні та Молдові". І це обґрунтовує визнання статусу кандидатів для цих двох країн, пояснив президент Франції.

Теги: #україна_єс #макрон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:31 24.06.2022
Україна долучилася до європейської екологічної програми LIFE з бюджетом EUR5,43 млрд на 2021-2027 роки

Україна долучилася до європейської екологічної програми LIFE з бюджетом EUR5,43 млрд на 2021-2027 роки

21:47 23.06.2022
Посол ЄС: Надання Україні статусу кандидата – це визнання того, що вона належить до європейської родини та визнання всіх жертв українців

Посол ЄС: Надання Україні статусу кандидата – це визнання того, що вона належить до європейської родини та визнання всіх жертв українців

12:07 23.06.2022
Кандидатський статус України та військову допомогу Києву обговорять лідери країн ЄС

Кандидатський статус України та військову допомогу Києву обговорять лідери країн ЄС

07:09 23.06.2022
У Брюсселі відбудеться історичний саміт, на якому, як очікується, Україна набуде статусу кандидата в члени ЄС

У Брюсселі відбудеться історичний саміт, на якому, як очікується, Україна набуде статусу кандидата в члени ЄС

18:28 21.06.2022
У Парижі заявляють про наявність консенсусу в ЄС щодо статусу України

У Парижі заявляють про наявність консенсусу в ЄС щодо статусу України

16:45 21.06.2022
Орбан виступає за усунення бюрократичних перешкод на шляху до вступу України до ЄС

Орбан виступає за усунення бюрократичних перешкод на шляху до вступу України до ЄС

14:57 21.06.2022
Данія підтримує надання Україні кандидата у члени ЄС – прем'єр-міністр

Данія підтримує надання Україні кандидата у члени ЄС – прем'єр-міністр

13:15 21.06.2022
Лідери ЄС позитивно налаштовані на надання Україні статусу кандидата – прем'єр Словаччини

Лідери ЄС позитивно налаштовані на надання Україні статусу кандидата – прем'єр Словаччини

06:32 21.06.2022
Байден вважає ймовірним, що Україна стане членом ЄС

Байден вважає ймовірним, що Україна стане членом ЄС

13:10 20.06.2022
Відомі українські спортсмени закликали лідерів країн Європи підтримати надання Україні статусу кандидата у члени ЄС

Відомі українські спортсмени закликали лідерів країн Європи підтримати надання Україні статусу кандидата у члени ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Макрон: Надання Україні та Молдові статусу кандидата в ЄС – це сильний сигнал РФ

Європарламент закликав лідерів ЄС надати Україні статус кандидата у члени ЄС - резолюція

ДБР виявило підпільний склад "ОПЗЖ" на Сумщині

Кандидатський статус України та військову допомогу Києву обговорять лідери країн ЄС

Мішель про майбутній саміт ЄС: "Це історичний момент

ОСТАННЄ

Лідери ЄС поклали на РФ відповідальність у створенні глобальної продовольчої кризи та закликали розблокувати Чорне море

ЄС продовжуватиме підтримувати Україну та закликає Росію негайно вивести війська й техніку з української території – висновки

Макрон: Надання Україні та Молдові статусу кандидата в ЄС – це сильний сигнал РФ

Суд заборонив діяльність ще однієї проросійської партії - "Прогресивної соціалістичної партії України"

Європарламент закликав лідерів ЄС надати Україні статус кандидата у члени ЄС - резолюція

ДБР виявило підпільний склад "ОПЗЖ" на Сумщині

Зеленський обговорив із президентом Кіпру підтримку надання Україні статусу кандидата у члени ЄС

Мішель про майбутній саміт ЄС: "Це історичний момент

Зеленський обговорив ситуацію з експортом українського зерна із прем'єром Латвії

Зеленський поговорив із прем'єром Болгарії, подякував за готовність підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА