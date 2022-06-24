Кандидатський статус для України та Молдови є політичним сигналом ЄС, процес триватиме роками - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що надання статусу країн-кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові - це політичний сигнал у цих обставинах, сам вступ розтягнеться на роки.

"Що стосується Молдови та України, цілком ясно, що це (рішення Європейської ради щодо статусу кандидатів - ІФ) пов'язане з контекстом. Так, це політичний сигнал. Я це повністю визнаю. І я сказав абсолютно відверто сьогодні, що це потребуватиме часу"...), що це триватиме роками", - сказав Макрон у четвер увечері на пресконференції у Брюсселі після ухвалення Єврорадою рішення про надання кандидатського статусу Україні та Молдові.

За його словами, це рішення виправдане тим, що йдеться про сусідське середовище Євросоюзу, яке необхідно стабілізувати. Сьогодні "геополітичною відповіддю" у контексті воєнних дій в Україні є надання такої перспективи цим країнам, вважає французький президент.

"Чи це хороша геополітична перспектива в довгостроковому плані? Я вам щиро відповім (...): ні", - продовжив Макрон, пославшись на "феномен втоми" від вступу до Євросоюзу, який є складним процесом і потребує багато часу. "Дорога довга", - зазначив він.

Саме тому, пояснив французький президент, він і запропонував ініціативу "європейської політичної спільноти", яку він вважає правильною відповіддю, щоб "стабілізувати сусідство" ЄС, запропонувавши тісне співробітництво європейським країнам, які не входять до Євросоюзу, мають різні стандарти та ситуації, але поділяють спільні цінності .

І саме це обговорюється на цьому саміті ЄС, уточнив Макрон. "Нам потрібно щось побудувати: можна співпрацювати з питань оборони, геополітики, енергетики, інфраструктур, проектів переміщення людей - дуже багато конкретних речей, що допоможуть змінити життя громадян (...) та побудувати ширшу геополітичну Європу, яка нам потрібна" , – сказав глава французької держави.

Але на сьогодні, вважає Макрон, "після того, як з обґрунтованих причин НАТО сказала "ні" вступу України, ми припустилися б політичної помилки і залишили порожнечу, якби не простягли руку Україні та Молдові". І це обґрунтовує визнання статусу кандидатів для цих двох країн, пояснив президент Франції.