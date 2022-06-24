Політика

07:05 24.06.2022

ЄС продовжуватиме підтримувати Україну та закликає Росію негайно вивести війська й техніку з української території – висновки

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ЄС продовжуватиме підтримувати Україну та закликає Росію негайно вивести війська й техніку з української території – висновки

Європейська рада знову заявляє про свою тверду підтримку України та закликає Росію негайно й беззастережно вивести свої війська та техніку з української території. Роботу над санкціями для РФ буде продовжено.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, ухвалених за результатами засідання, яке відбулося в четвер у Брюсселі на рівні глав держав та урядів країн-членів ЄС. "Європейська рада обговорила агресивну війну Росії проти України в різних її аспектах. Європейська рада знову заявляє, що вона твердо підтримує Україну, і що Європейський Союз продовжуватиме тверду підтримку загальної економічної, військової, соціальної та фінансової стійкості України, зокрема й гуманітарну допомогу", - заявили лідери ЄС.

Європейська рада також "рішуче засуджує невибіркові напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру та закликає Росію негайно й беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів". "Необхідно дотримуватися міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо поводження з військовополоненими. Необхідно негайно дозволити безпечне повернення українцям, особливо дітям, яких насильно вивезли до Росії. Росія, Білорусь та всі винні у скоєнні воєнних злочинів та інших найтяжчих злочинів будуть притягнуті до відповідальності за свої дії відповідно до міжнародного права", - запевнили лідери ЄС.

Теги: #україна #єс #висновки

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