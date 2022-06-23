Європарламент закликав лідерів ЄС надати Україні статус кандидата у члени ЄС - резолюція

Європейський парламент закликав лідерів Європейського Союзу, які зберуться у четвер у Брюсселі на засідання Європейської ради, надати Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу.

Відповідну резолюцію проголосували в четвер у Брюсселі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту. "За" - 529, "проти" - 45 при 14 тих, хто утримався.

"Європарламент закликає глав держав та урядів, які зберуться в рамках Ради Європи 23 та 24 червня, невідкладно надати статус кандидатів у члени ЄС Україні та Республіці Молдова, а також надати такий самий статус Грузії після того, як її уряд виконає зазначені Європейською комісією пріоритети", - йдеться у резолюції.

При цьому в Європарламенті наголосили, що глави держав та урядів "мають виконувати свою історичну відповідальність і подавати чіткі політичні сигнали", що підтверджують їхню європейську перспективу.

У резолюції наголошується, що в контексті "жорсткої агресивної війни Росії проти України цей крок буде прирівняний до демонстрації лідерства, рішучості та далекоглядності". Депутати Європарламенту зазначають, що для членства в ЄС "немає прискореного шляху, і що вступ залишається заснованим на заслугах і структурованим процесом, який потребує виконання критеріїв членства в ЄС та залежить від ефективного проведення реформ".