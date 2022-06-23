Політика

10:56 23.06.2022

Мішель про майбутній саміт ЄС: "Це історичний момент

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Мішель про майбутній саміт ЄС: "Це історичний момент

Президент Європейської ради вважає, що саміт ЄС, на якому, як очікується, Україні буде надано статус кандидата у члени Союзу, стане історичним моментом.

Таку оцінку він дав у четвер у Брюсселі перед початком саміту.

"Це історичний момент, який сформує майбутнє Європи", – зазначив Мішель у короткому слові для журналістів, говорячи про надання статусу кандидата Україні та Молдові.

Він також вважає, що надання європейської перспективи Україні, Молдові та Грузії є сильним політичним сигналом.

Саміт розпочнеться о 15:00 (о 16:00 за Києвом). Йому передує зустріч лідерів ЄС із лідерами країн Західних Балкан.

Теги: #єс #мішель

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