Зеленський обговорив ситуацію з експортом українського зерна із прем'єром Латвії

Президент України Володимир Зеленський у середу провів розмову з прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшом, під час якої сторони обговорили ситуацію з експортом українського зерна.

"Також напередодні засідання Європейської ради (провів – ІФ-У) важлива розмова з Кріш'янісом Каріньшом. Вдячний Литві за підтримку надання Україні статусу кандидата (на членство в ЄС – ІФ-У). Це рішення важливе для України та всієї об’єднаної Європи. Обговорили ситуацію щодо експорту українського збіжжя", - написав Зеленський у твіттері.