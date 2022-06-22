Політика

12:32 22.06.2022

Зеленський поговорив із прем'єром Болгарії, подякував за готовність підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

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Зеленський поговорив із прем'єром Болгарії, подякував за готовність підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим перед засіданням Європейської ради, подякував за готовність підтримати надання Україні статусу країни – кандидата на вступ до ЄС

"Звірили годинники із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим перед засіданням Європейської ради. Висловив подяку Болгарії за готовність підтримати надання нашій державі статусу країни – кандидата на вступ до ЄС", - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #зеленський #петков

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