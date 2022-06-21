Політика

18:28 21.06.2022

У Парижі заявляють про наявність консенсусу в ЄС щодо статусу України

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У Парижі заявляють про наявність консенсусу в ЄС щодо статусу України

Європейська рада, що відбудеться 23-24 червня у Брюсселі, значною мірою буде присвячена Україні та розгляду заявок про статус держав-кандидатів на вступ до ЄС, заявив міністр-делегат у справах Європи при МЗС Франції Клеман Бон.

"Сьогодні в нас була дискусія, яка дала змогу продемонструвати широкий консенсус, я навіть сказав би, повний консенсус щодо розгляду цих досьє. І особливо стосовно України, можливості визнати статус кандидата в найкоротші терміни", - повідомив високопоставлений французький чиновник на пресконференції у вівторок у Люксембурзі після засідання Ради ЄС із загальних питань, яка готувала європейський саміт 23-24 червня.

"Це дебати, які тепер переходять до глав держав та урядів. Але я вважаю, що ми попрацювали для того, щоб європейська єдність як основний фактор могла знову проявитися, і ми змогли би пережити у зв'язку з цим позитивний, важливий, можливо, історичний момент наприкінці цього тижня", - сказав Бон.

При цьому він зазначив, що міністри наголосили: "Процес вступу не означає негайного вступу". Це "вимогливий і тривалий процес".

Бон також сказав, що "тепер є європейська воля заявити Україні, може, й іншим, але Україні як символу та конкретному рішенню: відлік часу обговорення європейської інтеграції пішов".

Міністр-делегат повідомив, що європейські лідери розглянуть на саміті заявки на кандидатський статус від трьох країн: України, Молдови та Грузії, уточнивши, що "кожне з досьє розглядається специфічним чином на умовах", визначених Європейською Комісією (ЄК) та різних для кожної країни.

Теги: #україна_єс #єврорада

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