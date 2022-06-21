Політика

15:37 21.06.2022

Україна скористається досвідом Португалії в євроінтеграції - Зеленський за підсумками розмови з прем'єром Коштою

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Україна скористається досвідом Португалії в євроінтеграції - Зеленський за підсумками розмови з прем'єром Коштою

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністрові Португалії Антоніу Кошті (António Luís Santos da Costa) за підтримку статусу кандидатури України в члени Європейського Союзу та обговорив із ним питання євроінтеграції.

"Подякував за підтримку Португалії надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Домовилися залучати досвід Португалії в нашому зближенні з ЄС", - написав Зеленський у твіттері у вівторок.

 

Теги: #португалія #зеленський

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