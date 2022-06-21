Політика

15:29 21.06.2022

Зеленський домовився з Орбаном розвивати енергетичну співпрацю, запросив відвідати Україну

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Зеленський домовився з Орбаном розвивати енергетичну співпрацю, запросив відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану за підтримку статусу кандидата в члени Європейського Союзу та обговорив із ним українсько-угорську співпрацю у сфері енергетики.

"Провів плідну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету та надання притулку українцям під час війни. Домовилися розвивати співпрацю в галузі енергетики. Дякуємо за підтримку статусу кандидата. Запросив відвідати Україну з візитом", - написав Зеленський у твіттері у вівторок.

 

Теги: #орбан #зеленський

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