Зеленський домовився з Орбаном розвивати енергетичну співпрацю, запросив відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану за підтримку статусу кандидата в члени Європейського Союзу та обговорив із ним українсько-угорську співпрацю у сфері енергетики.

"Провів плідну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету та надання притулку українцям під час війни. Домовилися розвивати співпрацю в галузі енергетики. Дякуємо за підтримку статусу кандидата. Запросив відвідати Україну з візитом", - написав Зеленський у твіттері у вівторок.