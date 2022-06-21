Політика

14:14 21.06.2022

У "Батьківщині" заявили про намір звернутися до КС щодо ратифікації Стамбульської конвенції - нардеп

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У "Батьківщині" заявили про намір звернутися до КС щодо ратифікації Стамбульської конвенції - нардеп

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила про намір народних депутатів звернутися до Конституційного Суду з поданням щодо відповідності Основному закону закону про ратифікацію Стамбульської конвенції, повідомила представник Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу").

"Сьогодні під час пленарного засідання лідер фракції "БЮТ" ("Батьківщина" - ІФ) повідомила, що Стамбульську конвенцію буде оскаржено народними депутатами в Конституційному Суді України", - написала Совгиря у вівторок у фейсбуці.

"Побачимо, чи знайдеться 45 народних депутатів, які не підтримують європейського майбутнього України", - висловила сумнів Совгиря.

Теги: #тимошенко #стамбульська_конвенція

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