Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію на пленарному засіданні у понеділок.

"Парламент підтримав ратифікацію …Стамбульської конвенції (про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству)", - повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

За його словами, підтримали ратифікацію 259 народних депутатів, проти були лише вісім людей.

Народний депутат повідомив, що у фракції "Слуга народу" Конвенцію підтримали - 193 народних депутати, у "Європейській солідарності" - 9, у "Голосі" - 10. У групах за ратифікацію проголосували у "Платформі за життя та мир" - 15 парламентарів, "За майбутнє" - 2, "Довіра" - 13, "Відновлення України" - 12. Ратифікацію Конвенції також підтримали п'ять позафракційних народних депутатів. Жодного голосу за ратифікацію документа не дала фракція "Батьківщина".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський зареєстрував у суботу законопроєкт (№0157) про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, ратифікація конвенції сприятиме підвищенню політичного іміджу України на міжнародній арені як країни, яка послідовно дотримується взятих на себе зобов'язань у сфері захисту прав людини.

Крім цього, до положень конвенції вже адаптовано норми українських законів про запобігання та протидії домашньому насильству, про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами була відкрита для підписання 11 травня 2011 року у Стамбулі. Підписана 46 країнами та Європейським Союзом (Україна підписала у листопаді 2011 році), набула чинності у 2014 році.