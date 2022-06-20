Генсек Ради Європи: Ухвалення Радою Стамбульської конвенції – величезний крок у захисті жінок та дівчаток від насильства

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич вітає ухвалення Верховною Радою України Стамбульської конвенції, назвавши рішення "кроком уперед у захисті жінок та дівчаток від усіх форм насильства".

Відповідна заява поширена у понеділок Радою Європи.

"Оскільки жінки та дівчатка особливо вразливі під час конфлікту, я щиро вітаю ухвалення українським парламентом Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та насильством у сім'ї (Стамбульська конвенція). Це величезний крок уперед у захисті жінок і дівчаток від усіх форм насильства, чи то в Україні, чи за кордоном", - заявила вона.

З огляду на це Бурич подякувала президенту України Володимиру Зеленському, віцепрем'єрці Ользі Стефанішиній, депутатам Верховної Ради, за те, що "вони ще раз продемонстрували лідерство і мужність, а також за продовження наших попередніх дискусій із цієї теми".

Україна стане 36-ю державою, яка ратифікувала Стамбульську конвенцію.