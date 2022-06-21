Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції

Президент України Володимир Зеленський у вівторок підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції, ухвалений парламентом у понеділок.

"Підписано! Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов'язання захищати жінок від насильства та різних форм дискримінації", - написав глава держави у фейсбуці у вівторок.

Він додав, що Україна поділяє європейські цінності, і для неї "життя та здоров'я людини - найвища цінність".

Пізніше у пресслужбі українського президента повідомили, що ратифікація Стамбульської конвенції посилить правовий захист постраждалих і забезпечить їм доступ до правосуддя, дозволить захистити українських громадян, які постраждали від насильства не лише в Україні, а й за кордоном.

"Згідно із законом, що його підписав Президент, жодна ідеологія в Україні не визнається державою як обов’язкова та не підлягає впровадженню. Україна застосовуватиме Конвенцію відповідно до цінностей, принципів і норм, визначених Конституцією України, зокрема щодо захисту прав людини та основних свобод, рівності прав і можливостей жінок і чоловіків, формування відповідального материнства й батьківства, підтримки сім’ї та охорони дитинства", - уточнюють у пресслужбі глави держави.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила поданий президентом України законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами під час пленарного засідання у понеділок. Ратифікацію підтримали 259 народних депутатів, проти були лише вісім людей.

У пояснювальній записці до законопроєкту наголошується, що ратифікація конвенції сприятиме підвищенню політичного іміджу України на міжнародній арені як країни, яка послідовно дотримується взятих на себе зобов'язань у сфері захисту прав людини. Крім цього, до положень конвенції вже адаптовано норми українських законів про запобігання та протидії домашньому насильству, про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами була відкрита для підписання 11 травня 2011 року у Стамбулі. Підписана 46 країнами та Європейським Союзом (Україна підписала у листопаді 2011 році), набула чинності у 2014 році.