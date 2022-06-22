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12:21 22.06.2022

Після ратифікації Стамбульської конвенції Україна має створити притулки для жертв домашнього насильства – юрист

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Після ратифікації Стамбульської конвенції Україна має створити притулки для жертв домашнього насильства – юрист

Після ратифікації Стамбульської конвенції Україна має створювати притулки для жертв домашнього насильства, розповіла заступниця голови комітету Асоціації правників України (АПУ) з міжнародного права Анна Буквич.

"Стамбульська конвенція, зокрема, передбачає створення тимчасових притулків для жертв домашнього насильства. На сьогодні в Україні таких центрів захисту створено критично мало, але після того, як Україна взяла на себе зобов'язання за конвенцією, вона має забезпечити створення таких притулків", – сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Буквич зазначила, що, крім створення притулків, ратифікація конвенції передбачає ще низку дій, зокрема адаптацію освітніх програм і створення інституційної системи для захисту жертв і покарання злочинців.

При цьому, за словами юриста, заходи, які необхідно здійснити після ратифікації конвенції, потребуватимуть фінансування.

"Відсутність належного фінансування є причиною затягування з ратифікацією. Будь-який ефективний механізм захисту прав потребує значного фінансування", - сказала вона.

Крім того, Буквич зазначила, що конвенція також передбачає низку додаткових заходів, які мають покращити ситуацію з дотриманням прав жінок, зокрема освітні курси та навчання осіб для роботи з жертвами, підвищення поінформованості суспільства про різні форми насильства та їхню природу, превентивні заходи, співробітництво з міжнародними та громадськими організаціями, а також збір статистичних даних щодо випадків насильства.

Крім того, національне законодавство держави-члена конвенції має передбачати заходи правового захисту та відшкодування збитків для ефективного запобігання боротьбі з насильством і порядку розслідування злочинів, пов'язаних із домашнім насильством.

"Для реалізації норм Стамбульської конвенції Україні необхідно буде створити інфраструктуру і, напевно, в цьому полягає найбільша складність. Створення необхідної інфраструктури – це не лише ресурси, а й кошти, яких часто бракує на такі проєкти", - наголосила юрист.

Водночас, за її словами, "практика свідчить, що будь-які заходи та механізми національного законодавства не здатні знизити кількість випадків домашнього насильства".

"Ратифікація Стамбульської конвенції дасть змогу Раді Європи контролювати, як Україна виконує взяті на себе зобов'язання, а також потребуватиме посилення відповідальності шляхом змін до законодавства України", - сказала вона.

Буквич також наголосила на важливості запровадження механізму відповідальності осіб, які переховуються за кордоном, і те, що Стамбульська конвенція містить механізми захисту не лише жінок, а й людини, стосовно якої було скоєно насильство.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у вівторок підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції, ухвалений парламентом у понеділок. Ратифікацію підтримали 259 народних депутатів, проти було лише вісім осіб.

Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству проти жінок та домашнього насильства та боротьби з цими явищами було відкрито для підписання з 11 травня 2011 року у Стамбулі. Її підписали 46 країн і Європейський Союз (Україна підписала в листопаді 2011-го), набула чинності в 2014 році.

Теги: #апу #юрист #стамбульська_конвенція

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