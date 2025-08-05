Інтерфакс-Україна
Події
17:04 05.08.2025

Визнання Радою депортації українців з Польщі в 1944-1952рр не несе ризиків загострення міждержавних відносин – юрист

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Визнання Верховною Радою депортації українців з території Польщі в 1944-1952 рр. прийняттям законопроекту №2038 не несе ризиків загострення міждержавних відносин, прийнятий закон стосується внутрішньодержавної політики України щодо захисту своїх громадян, вважає керуючий партнер юридичної фірми Evrika Law Андрій Шабельніков.

"Даний законопроєкт цілком відповідає чинному законодавству України, та загальній політиці держави щодо захисту та відновлення прав депортованих українців за національною ознакою. Положення законопроєкту №2038 лише закріплюють офіційний статус осіб, депортованих за рішенням Польської Республіки у період 1944–1951 років. Також законопроєкт передбачає матеріальну та моральну компенсацію постраждалим в наслідок депортації, що буде виплачуватися з державного бюджету України. Тобто мова йде суто про внутрішньо державну політику та захист прав громадян. Сумнівно, що цей закон стане підставою для подальших позовів до Польщі", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Шабельніков зазначив, що прийнятий закон чітко передбачає, що відшкодування відбуватиметься у вигляді одноразової грошової допомоги, однак її розмір стане зрозумілим після прийняття Кабміном відповідного порядку її призначення і виплати. При цьому, розмір допомоги буде визначатися з огляду на мінімальну заробітну плату, або ж затверджений прожитковий мінімум.

Крім того, порядок визначить і те, хто саме та на підставі яких документів зможе претендувати на виплати. Втім закон чітко передбачає, що кошти можуть отримати як самі депортовані особи, так і спадкоємці такої особи у разі її смерті.

До розробки механізму компенсації буде залучено уряд, Мінсоцполітики та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері відновлення прав депортованих осіб.

Безперечно, що окрім Кабінету міністрів України та Мінсоцполітики.

Шабельніков прогнозує, що "з часом певну дипломатичну реакцію з боку Польщі закон може викликати, однак, швидше за все на рівні публічних заяв".

"Реальних ризиків для загострення двосторонніх відносин не має, адже законопроєкт стосується внутрішньо державної політики України щодо захисту своїх громадян. Та Україна самостійно здійснюватиме виплату компенсацій постраждалим внаслідок депортації", - сказав він.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада прийняла у другому читанні та у цілому законопроект №2038, визнавши депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польщі. Закон розширяє поняття "депортація", поширюючи його на примусове переселення осіб українського походження у 1944-1951 рр. з місць їх постійного проживання на території Польщі на підставі рішень, прийнятих органами колишнього СРСР та Польської Народної Республіки.

Теги: #польща #депортація #юрист #українці

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