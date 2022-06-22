США вітають підписання Зеленським Стамбульської конвенції

Посольство США в Україні вітає ратифікацію Стамбульської конвенції та ухвалення Антикорупційної стратегії.

"Ми вітаємо підписання президентом Зеленським закону про ратифікацію Стамбульської конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, а також ухвалення Верховною Радою Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки - дві важливі перемоги українського народу!" - наголошується у повідомленні посольства.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у вівторок підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції, ухвалений парламентом у понеділок. Ратифікацію підтримали 259 народних депутатів, проти були лише вісім людей.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами була відкрита для підписання 11 травня 2011 року у Стамбулі. Підписана 46 країнами та Європейським Союзом (Україна підписала у листопаді 2011 році), набула чинності у 2014 році.