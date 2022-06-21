Політика

12:54 21.06.2022

Словаччина поки що не змогла домовитися з Німеччиною про постачання Україні танків - ЗМІ

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Словаччина поки що не змогла домовитися з Німеччиною про постачання Україні танків - ЗМІ

Словаччина не змогла передати Україні радянські танки Т-72 в обмін на більш сучасні Leopard із Німеччини, оскільки Берлін запропонував їх недостатню кількість, пише у вівторок "Європейська правда" з посиланням на Business Insider.

Про угоду між Словаччиною та Німеччиною стало відомо у квітні: Україна мала отримати 30 танків Т-72 радянського виробництва в обмін на німецькі Leopard 2А4. Але Берлін запропонував Братиславі лише 15 танків, що замало для покриття словацьких оборонних потреб. Тому угоду досі не було втілено.

"Реальність така, що ми не можемо прийняти форму підтримки, обіцяну Чехії або іншим країнам. На кожну передану Україні одиницю оборони вони отримали дві взамін. Тому 15 танків Leopard не можуть бути для нас рішенням, бо нам потрібно 30 бойових танків для батальйону", – повідомила Business Insider представник міністерства оборони Словаччини.

 

Теги: #танки #німеччина #словаччина

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