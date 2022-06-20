Політика

13:18 20.06.2022

Зеленський і Дуда скоординували позиції перед самітом Тримор'я

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Зеленський і Дуда скоординували позиції перед самітом Тримор'я

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою, лідери скоординували позиції перед самітом Тримор'я.

"Провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Подякував за незмінну вагому оборонну допомогу, а також за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Скоординували позиції перед самітом Тримор'я", - написав Зеленський у твіттері.

Тримор'я – геополітична, економічна й інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 12 країн Євросоюзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів.

 

Теги: #дуда #зеленський

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