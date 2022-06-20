Україна пропонує рамковий договір щодо гарантій безпеки та двосторонні договори з кожною країною-гарантом – Єрмак

Окрім рамкового договору щодо гарантій безпеки Україна може підписати двосторонні угоди з країнами-гарантами, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю LB.ua, опублікованому в понеділок.

"Різні держави мають різні внутрішні процедури й особливості. Тому це може бути великий рамковий договір щодо гарантій безпеки, який міститиме загальні принципи, параметри й інструментарії. Його мають підписати всі або більшість держав-гарантів", - сказав він.

За словами Єрмака, цей договір має пройти усі внутрішні процедури, локальні легалізації, ратифікацію парламентами.

"Але на його основі потрібно буде укласти додаткові двосторонні гарантійні договори з кожною державою-гарантом. Вони міститимуть більше деталей та більше конкретики. І також мають бути повністю ратифіковані всередині держав-підписантів", - зазначив Єрмак.

"Ми прагнемо використати найкращий досвід розвитку міжнародного права і наш досвід у взаємодії з партнерами до та після 24 лютого", - сказав також він.