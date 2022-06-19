Політика

16:40 19.06.2022

Мер Чернігова стверджує, що його не випустили за кордон через "політичні ігрища"

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Мер Чернігова стверджує, що його не випустили за кордон через "політичні ігрища"

Мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, що його не випустили до Польщі.

"Сьогодні я не зміг потрапити в Польський Жешув для підписання Угоди про партнерство. Я прямував туди у складі делегації з чотирьох осіб... Але мені не дозволили перетнути кордон на митному пропускному пункті "Краковець". Начебто документи були не в порядку", - написав Атрошенко.

Він пов'язує такі дії "з політичними ігрищами посадових осіб, які шкодять Чернігову і дискредитують президента".

Атрошенко стверджує, що тільки до його документів виникли питання.

"Подію я пов'язую з політичною атакою на мене з боку одного зі співробітників Офісу президента", - уточнив мер.

 

Теги: #атрошенко #чернігів #офіс_президента

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