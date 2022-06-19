Порошенко вважає за необхідне створити спільний орган для реалізації "дорожньої карти" членства України в Євросоюзі

Народний депутат Петро Порошенко (фракція "Європейська солідарність"), виступаючи з трибуни Верховної Ради, закликав створити спільний орган для виконання "дорожньої карти" щодо статусу країни-кандидата в члени ЄС для України.

"Я хочу привернути увагу до реалізації "дорожньої карти" членства, яку Єврокомісія поставила Україні у сферах демократії, свободи слова, свобод і прав людини, верховенства права, антикорупційної політики. Я пропоную, щоб Верховна Рада разом з урядом сформувала діючий орган, який би визначив дати, перелік і необхідність кроків для того, щоби реалізувати ці настанови", – цитує Порошенка пресслужба партії "Європейська солідарність".