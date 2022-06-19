Політика

09:05 19.06.2022

Столтенберг: НАТО може оголосити Росію загрозою безпеці Альянсу

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Столтенберг: НАТО може оголосити Росію загрозою безпеці Альянсу

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО може оголосити на саміті НАТО в Мадриді наприкінці червня, що Росія більше не є партнером Альянсу, а загрозою його безпеці.

"Якщо зміниться мир, зміниться і НАТО. І світ став більш небезпечним. Ми заявимо, що Росія більше не партнер, а загроза нашій безпеці, миру та стабільності", - сказав Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Він також зазначив, що "Китай також з'явиться в газеті вперше. Тому що піднесення Китаю - це виклик нашим інтересам, нашим цінностям і нашій безпеці".

Водночас генсек "не бачить" високого рівня готовності РФ до застосування ядерної зброї.

"Проте, брязкання ядерною зброєю з боку Росії є небезпечним і безвідповідальним. Путін повинен знати, що ядерну війну не можна виграти і ніколи не можна вести. Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени", - наголосив він.

 

 

 

Теги: #нато #безпека #росія #загроза

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