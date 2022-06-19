НАТО продовжуватиме підтримувати Україну, але відправляти своїх військових на Донбас не буде – Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО продовжить підтримувати Україну, але відправляти своїх військових на Донбас не стане.

"НАТО продовжить підтримувати Україну в її самообороні, але не є частиною конфлікту. Ми допомагаємо країні, але солдатів НАТО в Україну не посилатимемо", - сказав Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

За його словами, Альянс зміцнив свою оборону, направивши 40 тис. військовослужбовців під командування НАТО. "Ми охороняємо територію альянсу на суші, на морі та в повітрі. Це чіткий сигнал Москві, щоб не було непорозуміння щодо нашої готовності", - зазначив він.

Генсек також вважає, що Україні необхідно готуватись до затяжного конфлікту.

"Ми маємо бути готові до того, що на це можуть піти роки. Ми не повинні припиняти підтримувати Україну. Навіть якщо витрати високі не лише на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та продовольство. Але це не йде в жодне порівняння з тією ціною, яку українцям доводиться платити кожен день багатьма життями, і якщо Путін дізнається з цієї війни, що він може просто продовжувати, як він це робив після війни 2008 року в Грузії та окупації Криму у 2014 році, то ми заплатимо набагато вищу ціну", - сказав Столтенберг.