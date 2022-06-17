Політика

19:20 17.06.2022

Путін стане серйозніше наполягати на переговорах, коли буде змушений обирати між відмовою від окупованих територій на півдні чи Донбасі

3 хв читати
Путін стане серйозніше наполягати на переговорах, коли буде змушений обирати між відмовою від окупованих територій на півдні чи Донбасі

Президент Росії Володимир Путін серйозніше наполягатиме на переговорах щодо припинення вогню, коли буде змушений обирати між відмовою від окупованих територій на півдні чи Донбасі, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Якщо ми просунемося на півдні та сході, ми зможемо змусити Путіна обирати між тим, щоб залишити південні міста, включно з Херсоном та Мелітополем, щоб учепитися за Донбас, і тим, щоб залишити заново окуповані території у Донецькій та Луганській областях, щоб триматися за південь. "Коли ми досягнемо цього етапу, Путін, швидше за все, стане серйозніше наполягати на переговорах щодо припинення вогню", - написав Кулеба у статті для Foreign Affairs.

Він наголосив, що метою України буде залишатися вигнання російських загарбників із української землі.

"Продовження тиску на Путіна може змусити його піти на домовленість, яка передбачає виведення російських військ із усіх окупованих територій", - вважає міністр.

За словами Кулеби, на сході Україна зможе отримати перевагу завдяки більшій кількості сучасного важкого озброєння, що дозволить Україні зупинити повзучий наступ Росії на Донбасі.

"Захоплення росіянами нових територій у цьому регіоні може потрапляти в заголовки, але важливо пам'ятати, що їх успіхи дуже обмежені і даються їм неймовірно великою кількістю втрат. Переломним моментом стане використання Збройними Силами України наданих Заходом ракетних систем залпового вогню для знищення російської артилерії, що дозволить схилити чашу терезів на український бік уздовж усієї лінії фронту", - пояснив міністр.

Він зазначив, що на південному фронті Збройні Сили України вже проводять контрнаступ, а із сучасним озброєнням зможуть пройти далі вглиб окупованої ворогом території. Метою буде поставити росіян на межу необхідності залишити Херсон – місто, яке має ключове значення для стратегічної стабільності України, додав Кулеба.

"Наприклад, йому (Путін - ІФ) буде простіше представити організований відступ як жест доброї волі напередодні подальших переговорів, ніж виправдати хаотичний відхід, який буде викликаний принизливою необхідністю. Путін може навіть заявити, що "спеціальна операція" успішно досягла всіх цілей демілітаризації і денацифікації України, що б це не означало для нього. Путінська машина пропаганди може навіть опублікувати фотографії та відео знищених українських підрозділів та озброєння, щоб посилити враження успіху. Пропаганда може також допомогти Путіну представити відхід як жест гуманного ставлення до російських військових чи мудрий крок заради миру", - зазначив міністр.

Він наголосив, що якщо Путін буде впертим, Україна може просуватися далі вглиб Донецької та Луганської областей, поки у нього не з'явиться готовність до серйозних переговорів, або поки українська армія не досягне державного кордону України і не візьме його під контроль.

"Незалежно від того, чи оберуть російські війська відступ, чи будуть змушені відходити, Україна вже говоритиме з Росією з позиції сили. Ми зможемо шукати справедливе дипломатичне рішення з ослабленою та конструктивнішою Росією. Зрештою, це означає, що Путін буде змушений прийняти українські умови, навіть якщо він публічно це заперечуватиме", - написав Кулеба.

 

 

 

Теги: #путін #переговори #думка #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:06 17.06.2022
Бізнес має говорити не лише про компенсацію завданих агресором збитків, а й про компенсацію заподіяної шкоди - юрист

Бізнес має говорити не лише про компенсацію завданих агресором збитків, а й про компенсацію заподіяної шкоди - юрист

18:53 17.06.2022
Джонсон: Я абсолютно розумію, чому українці не готові на будь-які компроміси із Путіним

Джонсон: Я абсолютно розумію, чому українці не готові на будь-які компроміси із Путіним

14:26 17.06.2022
Початок переговорів про вступ до ЄС буде можливим після того, як Молдова та Україна виконають усі умови, та після оцінки дотримання всіх критеріїв - єврокомісар

Початок переговорів про вступ до ЄС буде можливим після того, як Молдова та Україна виконають усі умови, та після оцінки дотримання всіх критеріїв - єврокомісар

07:54 17.06.2022
Держдеп не вважає позицію Китаю щодо Росії нейтральною

Держдеп не вважає позицію Китаю щодо Росії нейтральною

21:40 16.06.2022
Подоляк вважає російські заяви про переговори спробою обдурити світ

Подоляк вважає російські заяви про переговори спробою обдурити світ

20:52 16.06.2022
Макрон заявив, що розчарований телефонними розмовами з Путіним після побаченого в Бучі, проте вважає, що їх треба продовжувати

Макрон заявив, що розчарований телефонними розмовами з Путіним після побаченого в Бучі, проте вважає, що їх треба продовжувати

19:45 16.06.2022
Шольц: Необхідно, щоб РФ відкликала свої війська і погодилася на мирні переговори

Шольц: Необхідно, щоб РФ відкликала свої війська і погодилася на мирні переговори

19:11 16.06.2022
Питання оптимального таймінгу повернення до плаваючого курсу залишається відкритим - член Ради НБУ

Питання оптимального таймінгу повернення до плаваючого курсу залишається відкритим - член Ради НБУ

18:55 16.06.2022
У світі, певно, немає лідера, який може змусити Путіна припинити війну – Зеленський

У світі, певно, немає лідера, який може змусити Путіна припинити війну – Зеленський

11:34 16.06.2022
Арахамія вважає слабкою позицію української сторони на переговорах із РФ

Арахамія вважає слабкою позицію української сторони на переговорах із РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата у члени ЄС – фон дер Ляєн

Швеція підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС із умовами - глава МЗС

Шольц: Необхідно, щоб РФ відкликала свої війська і погодилася на мирні переговори

Німеччина й Франція не вимагатимуть поступок від України – Макрон

Франція продовжить підтримувати Україну у довгостроковій перспективі та у всіх формах - Макрон

ОСТАННЄ

ВР планує на найближчому засіданні ухвалити звернення до країн-членів ЄС щодо підтримки надання Україні статусу кандидата - нардеп

Кабмін пропонує передбачити дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради у разі заборони діяльності політичної партії

Шмигаль: Статус кандидата та рух до членства в ЄС допоможе Україні в ефективному відновленні країни відповідно до європейських практик

Шмыгаль: статус кандидата и движение к членству в ЕС поможет Украине в эффективном восстановлении страны в соответствии с европейскими практиками

Єврокомісія надала зелене світло для євроінтеграції України - Стефанчук

Єврокомісія рекомендує надати Молдові статус кандидата в члени ЄС, щодо Грузії - оцінити, як вона відповідає низці умов - фон дер Ляєн

Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата у члени ЄС – фон дер Ляєн

Швеція підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС із умовами - глава МЗС

Санкції проти Росії збережуться до "справедливої угоди" з Україною - Шольц

США не вмовлятимуть Україну піти на територіальні поступки Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА