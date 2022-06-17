Путін стане серйозніше наполягати на переговорах, коли буде змушений обирати між відмовою від окупованих територій на півдні чи Донбасі

Президент Росії Володимир Путін серйозніше наполягатиме на переговорах щодо припинення вогню, коли буде змушений обирати між відмовою від окупованих територій на півдні чи Донбасі, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Якщо ми просунемося на півдні та сході, ми зможемо змусити Путіна обирати між тим, щоб залишити південні міста, включно з Херсоном та Мелітополем, щоб учепитися за Донбас, і тим, щоб залишити заново окуповані території у Донецькій та Луганській областях, щоб триматися за південь. "Коли ми досягнемо цього етапу, Путін, швидше за все, стане серйозніше наполягати на переговорах щодо припинення вогню", - написав Кулеба у статті для Foreign Affairs.

Він наголосив, що метою України буде залишатися вигнання російських загарбників із української землі.

"Продовження тиску на Путіна може змусити його піти на домовленість, яка передбачає виведення російських військ із усіх окупованих територій", - вважає міністр.

За словами Кулеби, на сході Україна зможе отримати перевагу завдяки більшій кількості сучасного важкого озброєння, що дозволить Україні зупинити повзучий наступ Росії на Донбасі.

"Захоплення росіянами нових територій у цьому регіоні може потрапляти в заголовки, але важливо пам'ятати, що їх успіхи дуже обмежені і даються їм неймовірно великою кількістю втрат. Переломним моментом стане використання Збройними Силами України наданих Заходом ракетних систем залпового вогню для знищення російської артилерії, що дозволить схилити чашу терезів на український бік уздовж усієї лінії фронту", - пояснив міністр.

Він зазначив, що на південному фронті Збройні Сили України вже проводять контрнаступ, а із сучасним озброєнням зможуть пройти далі вглиб окупованої ворогом території. Метою буде поставити росіян на межу необхідності залишити Херсон – місто, яке має ключове значення для стратегічної стабільності України, додав Кулеба.

"Наприклад, йому (Путін - ІФ) буде простіше представити організований відступ як жест доброї волі напередодні подальших переговорів, ніж виправдати хаотичний відхід, який буде викликаний принизливою необхідністю. Путін може навіть заявити, що "спеціальна операція" успішно досягла всіх цілей демілітаризації і денацифікації України, що б це не означало для нього. Путінська машина пропаганди може навіть опублікувати фотографії та відео знищених українських підрозділів та озброєння, щоб посилити враження успіху. Пропаганда може також допомогти Путіну представити відхід як жест гуманного ставлення до російських військових чи мудрий крок заради миру", - зазначив міністр.

Він наголосив, що якщо Путін буде впертим, Україна може просуватися далі вглиб Донецької та Луганської областей, поки у нього не з'явиться готовність до серйозних переговорів, або поки українська армія не досягне державного кордону України і не візьме його під контроль.

"Незалежно від того, чи оберуть російські війська відступ, чи будуть змушені відходити, Україна вже говоритиме з Росією з позиції сили. Ми зможемо шукати справедливе дипломатичне рішення з ослабленою та конструктивнішою Росією. Зрештою, це означає, що Путін буде змушений прийняти українські умови, навіть якщо він публічно це заперечуватиме", - написав Кулеба.