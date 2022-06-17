Кабмін пропонує передбачити дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради у разі заборони діяльності політичної партії

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді передбачити однією з підстав дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради набуття чинності рішенням суду про заборону діяльності політичної партії.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, схвалено проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад".

Так, проєкт пропонує передбачити однією з підстав дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради набуття законної сили рішенням суду про заборону діяльності політичної партії, від місцевої організації якої висувалася та була обрана відповідна особа, а також входження депутата місцевої ради до депутатської фракції місцевої організації такої партії.

Зазначається, що повноваження місцевої ради достроково припиняються у разі дострокового припинення повноважень більше ніж половини депутатів від загального складу ради на підставі набуття законної сили рішенням суду про заборону діяльності політичної партії.

У такому разі до проведення першої сесії новообраної ради у відповідних районах, областях, на територіях територіальних громад, де запроваджено воєнний стан або режим у районі проведення АТО, утворюються військові чи військово-цивільні адміністрації.