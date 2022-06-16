Захід допомагає Україні оборонятися від РФ, але не вступає у війну, тому було домовлено не постачати Києву певний вид озброєнь - Макрон

Захід допомагає Україні оборонятися від РФ, але не вступає у війну, тому було домовлено не постачати Києву певний вид озброєнь, наприклад, штурмові літаки або танки, заявив президент Франції Емманюель Макрон.

"Це майже офіційна позиція партнерів з НАТО, що ми допомагаємо Україні оборонною зброєю, оборонятися, але не вступаємо у війну з Росією, тому певний вид озброєнь, наприклад, штурмові літаки або танки було домовлено не постачати, і президент Зеленський знає про це", - сказав Макрон журналістам у Києві в четвер.

Він зазначив, що допомога Заходу Україні головним чином зосереджується на боєприпасах, броньованій техніці. За його словами, Франція надала Україні 12 САУ Caesar та надасть ще 6.

"Таким чином українська армія може бути більш мобільною", - наголосив Макрон.