Політика

13:06 16.06.2022

Франція продовжить підтримувати Україну у довгостроковій перспективі та у всіх формах - Макрон

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Франція продовжить підтримувати Україну у довгостроковій перспективі та у всіх формах - Макрон

Франція продовжуватиме підтримувати Україну у довгостроковій перспективі та у всіх формах, щоб вона "могла протистояти і перемогти" російський наступ, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Ми продовжимо цю підтримку у довгостроковій перспективі у всіх її формах... Я завжди був постійний. Франція була поряд з Україною з першого дня", - зазначив Макрон під час візиту до Ірпеня, повідомляє France 24 у четвер.

ЗМІ уточнює, що президент заперечує будь-які розбіжності із президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні необхідно, щоб Україна могла чинити опір і перемагати... Ми на боці українців та українок однозначно", - додав він.

Макрон назвав Ірпінь "героїчним містом", де було зупинено наступ армії РФ.

"Ми всі бачили ці зображення зруйнованого міста, яке одночасно і героїчне місто, оскільки саме тут, серед інших місць, українці зупинили російську армію, що наступала на Київ. Тож треба представляти героїзм армії та українського населення", - наголосив Макрон.

 

Теги: #підтримка #франція #макрон

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