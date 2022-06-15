Політика

22:10 15.06.2022

Остін: Мета допомоги США – демократична, незалежна, суверенна Україна

2 хв читати
Остін: Мета допомоги США – демократична, незалежна, суверенна Україна

Міністр оборони США Ллойд Остін говорить, що мета допомоги США, яку вони надають Україні у війні з Росією, – це демократична, незалежна, суверенна Україна.

Про це він сказав у середу у Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після закінчення Координаційної групи підтримки України, відповідаючи на запитання журналістів.

При цьому Остін звернувся до статті президента США Джо Байдена, яка була надрукована днями і в якій американський президент позначив ці цілі. "Ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну та успішну Україну, яка здатна захистити свою суверенну територію. Я думаю, що це відповідає на питання про те, якими є наші цілі", - сказав глава Пентагону.

Остін розповів, що був вражений українським народом. "Вони хочуть боротися, щоб захистити свою суверенну територію. Якщо ми дамо їм чим, обладнання, зброю, вони демонструють, що можуть їх добре використовувати. Ми продовжуватимемо їх підтримувати", - запевнив він, наголосивши, що в нинішньому засіданні групи були присутні міністри оборони з країн "всього світу" – 30 країн-членів НАТО та близько 15 партнерів. "Це сильний месидж про те, як багато людей у всьому світі дбають, щоб гарантувати, що країна може захистити свій суверенний простір", - констатував він.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі, відповідаючи на запитання про те, чи зможе Україна вистояти в цій війні, втрачаючи в день до 100 убитими, сказав: "Оцінка втрат у війні завжди надзвичайно складна. Може зайняти місяці та навіть роки, щоб отримати точну цифру втрат. У ЗМІ ви бачите повідомлення, що Україна втрачає 100 убитих та 300 поранених на день. Я сказав би, що це приблизно наша оцінка. Чи можуть вони витримати? Для України це (війна, яку веде РФ), загроза існування. Вони борються за життя своєї країни. Ваша здатність витримати страждання, ваші здібності зазнати втрат прямо пропорційні тому, що ви хочете отримати. Якщо це виживання твоєї країни – тоді ви витримаєте. І як довго є керівництво та засоби для ведення бою – Україна продовжуватиме боротися".

 

 

Теги: #сша #мета #допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:22 15.06.2022
Глава начштабів США Міллі не вважає неминучим те, що Росія закріпиться на Донбасі

Глава начштабів США Міллі не вважає неминучим те, що Росія закріпиться на Донбасі

21:21 15.06.2022
Захід постачає Україні те, що вона просить – Остін

Захід постачає Україні те, що вона просить – Остін

21:05 15.06.2022
Пакет допомоги США з безпеки на $1 млрд для України містить керовані боєприпаси до РСЗВ та ще 18 гаубиць M777

Пакет допомоги США з безпеки на $1 млрд для України містить керовані боєприпаси до РСЗВ та ще 18 гаубиць M777

20:58 15.06.2022
Багато країн нададуть Україні вкрай необхідні системи та боєприпаси, а також взяли на себе нові зобов'язання щодо навчання українських військових

Багато країн нададуть Україні вкрай необхідні системи та боєприпаси, а також взяли на себе нові зобов'язання щодо навчання українських військових

20:29 15.06.2022
Блінкен і Кулеба обговорили подальшу підтримку України

Блінкен і Кулеба обговорили подальшу підтримку України

19:51 15.06.2022
Байден повідомив Зеленському про новий транш військової допомоги на $1 млрд, а також гуманітарну допомогу у $225 млн

Байден повідомив Зеленському про новий транш військової допомоги на $1 млрд, а також гуманітарну допомогу у $225 млн

17:09 15.06.2022
Україна потребує зброї дальньої дії, броні та берегової оборони - Остін

Україна потребує зброї дальньої дії, броні та берегової оборони - Остін

13:46 15.06.2022
Фармкомпанія Санофі з початку війни передала в якості гуманітарної допомоги 30 млн доз ліків для щоденного лікування українців

Фармкомпанія Санофі з початку війни передала в якості гуманітарної допомоги 30 млн доз ліків для щоденного лікування українців

13:22 15.06.2022
На саміті НАТО в Мадриді союзники схвалять комплексний пакет допомоги для України

На саміті НАТО в Мадриді союзники схвалять комплексний пакет допомоги для України

11:33 15.06.2022
Ferrexpo передала партію медичних препаратів у Суми

Ferrexpo передала партію медичних препаратів у Суми

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент України, прем'єри Албанії, Чорногорії та Північної Македонії ухвалили заяву на підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС - Зеленський

Зеленський: Надання кандидатства в ЄС для України - доказ реальності європейського об'єднання

Макрон заявив про необхідність направити чіткі політичні сигнали Україні й українському народові, але не підтвердив візит до Києва

В Україні заборонили Соціалістичну партію України"- рішення суду

Можливий візит Макрона в Україну є одним із "декількох варіантів", але ще нічого не вирішено - речник уряду Франції

ОСТАННЄ

Список учасників Петербурзького економічного форуму свідчить про втрату підтримки РФ світовим бізнесом

Президент України, прем'єри Албанії, Чорногорії та Північної Македонії ухвалили заяву на підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС - Зеленський

Зеленський: Надання кандидатства в ЄС для України - доказ реальності європейського об'єднання

Макрон заявив про необхідність направити чіткі політичні сигнали Україні й українському народові, але не підтвердив візит до Києва

В Україні заборонили Соціалістичну партію України"- рішення суду

Президентові України доведеться вести переговори з РФ, коли Україна переможе, - Макрон

Стефанчук переконаний, що під час війни рівень корупції в Україні знизився

Шольц відмовився від націоналізації Gazprom Germania, щоб уникнути проблем із імпортом російського газу

Корнієнко очікує, що Румунія стане адвокатом євроінтеграційних намірів України у країнах ЄС

З ініціативи СБУ заборонено діяльність вже шістьох проросійських партій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА