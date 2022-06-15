Остін: Мета допомоги США – демократична, незалежна, суверенна Україна

Міністр оборони США Ллойд Остін говорить, що мета допомоги США, яку вони надають Україні у війні з Росією, – це демократична, незалежна, суверенна Україна.

Про це він сказав у середу у Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після закінчення Координаційної групи підтримки України, відповідаючи на запитання журналістів.

При цьому Остін звернувся до статті президента США Джо Байдена, яка була надрукована днями і в якій американський президент позначив ці цілі. "Ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну та успішну Україну, яка здатна захистити свою суверенну територію. Я думаю, що це відповідає на питання про те, якими є наші цілі", - сказав глава Пентагону.

Остін розповів, що був вражений українським народом. "Вони хочуть боротися, щоб захистити свою суверенну територію. Якщо ми дамо їм чим, обладнання, зброю, вони демонструють, що можуть їх добре використовувати. Ми продовжуватимемо їх підтримувати", - запевнив він, наголосивши, що в нинішньому засіданні групи були присутні міністри оборони з країн "всього світу" – 30 країн-членів НАТО та близько 15 партнерів. "Це сильний месидж про те, як багато людей у всьому світі дбають, щоб гарантувати, що країна може захистити свій суверенний простір", - констатував він.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі, відповідаючи на запитання про те, чи зможе Україна вистояти в цій війні, втрачаючи в день до 100 убитими, сказав: "Оцінка втрат у війні завжди надзвичайно складна. Може зайняти місяці та навіть роки, щоб отримати точну цифру втрат. У ЗМІ ви бачите повідомлення, що Україна втрачає 100 убитих та 300 поранених на день. Я сказав би, що це приблизно наша оцінка. Чи можуть вони витримати? Для України це (війна, яку веде РФ), загроза існування. Вони борються за життя своєї країни. Ваша здатність витримати страждання, ваші здібності зазнати втрат прямо пропорційні тому, що ви хочете отримати. Якщо це виживання твоєї країни – тоді ви витримаєте. І як довго є керівництво та засоби для ведення бою – Україна продовжуватиме боротися".