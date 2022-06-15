Президент України, прем'єри Албанії, Чорногорії та Північної Македонії ухвалили заяву на підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками його зустрічі з прем'єрами Албанії, Чорногорії та віртуальною присутністю прем'єр-міністра Північної Македонії ухвалено спільну заяву на підтримку надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

"Я вдячний усім за ухвалення спільної заяви про підтримку надання Україні статусу кандидата у члени ЄС", - сказав він у середу на брифінгу у Києві.

"Наші країни мають бути повноправними членами ЄС і ми погоджуємося з тим, що наші держави не є конкурентами на цьому європейському шляху, а лише посилюють можливості одна одної", - наголосив президент України.

За словами Зеленського, "ця зустріч показує підтримку прем'єр-міністрами, а отже, народами, нашої територіальної цілісності, нашого суверенітету, нашого курсу на повноправне членство в Євросоюзі, а також необхідність притягнення всіх російських воєнних злочинців до відповідальності за те, що вони наробили проти України на нашій землі та проти Європи".

"Ми погоджуємося, що ефективною тактичною відповіддю на російську агресію має бути ще більша допомога Україні. Сьомий санкційний пакет має бути таким же відчутним для держави-агресора, як і шість попередніх разом узятих", - сказав він.