Політика

14:10 15.06.2022

Стефанчук переконаний, що під час війни рівень корупції в Україні знизився

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Стефанчук переконаний, що під час війни рівень корупції в Україні знизився

На переконання голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, під час війни рівень корупції в Україні знизився, а боротьба з її викоріненням є першочерговим завданням під час миру, повідомляє пресслужба парламенту.

"Мені здається, що оцей спротив корупції, він уже природно визрів в Україні. І ви знаєте, що в президента, у керівництва держави абсолютно нульова толерантність до корупції. Але наша задача - викорінити це на середньому й нижньому рівні, і ми цим будемо займатися", – зазначив він в інтерв'ю франкомовній газеті La Libre.

Спікер також додав, що після перемоги України у війні розпочнеться боротьба з внутрішніми ворогами, зокрема з проросійськими партіями та релігійними організаціями, які підтримують Росію. До того ж Стефанчук вважає, що ЄС також бачить, що є необхідність деяких реформ і всередині Європейського Союзу.

"Тому що не повинен один член ЄС блокувати можливість змін для всієї європейської спільноти. Це нечесно, це законсервовує модель ЄС… Коли Україна буде членом, вона буде пропонувати Європейському Союзу свою модель, своє бачення, у тому числі - і для можливого вдосконалення ЄС. Україна - це "нова кров" ЄС", – наголосив він.

Теги: #корупція #стефанчук

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