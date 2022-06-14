Політика

15:48 14.06.2022

Можливий візит Макрона в Україну є одним із "декількох варіантів", але ще нічого не вирішено - речник уряду Франції

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Можливий візит Макрона в Україну є одним із "декількох варіантів", але ще нічого не вирішено - речник уряду Франції

Можливий візит президента Франції Еммануеля Макрона в Україну є одним із "декількох варіантів", але ще нічого не вирішено, повідомила речник уряду Франції Олівія Грегуар.

"Можливий візит президента Франції Еммануеля Макрона до столиці України Києва є одним із "декількох варіантів", які наразі перебувають на столі, хоча твердого рішення щодо цього ще не ухвалено, заявила речник уряду Олівія Грегуар", - йдеться у повідомленні France 24.

Раніше німецька газета Bild am Sonntag повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушить до Києва у четвер із Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

 

Теги: #франція #макрон

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