Можливий візит Макрона в Україну є одним із "декількох варіантів", але ще нічого не вирішено - речник уряду Франції

Можливий візит президента Франції Еммануеля Макрона в Україну є одним із "декількох варіантів", але ще нічого не вирішено, повідомила речник уряду Франції Олівія Грегуар.

"Можливий візит президента Франції Еммануеля Макрона до столиці України Києва є одним із "декількох варіантів", які наразі перебувають на столі, хоча твердого рішення щодо цього ще не ухвалено, заявила речник уряду Олівія Грегуар", - йдеться у повідомленні France 24.

Раніше німецька газета Bild am Sonntag повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушить до Києва у четвер із Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.