Зеленський сподівається, що канцлер Німеччини підтримає кандидатство в ЄС для України

Президент України Володимир Зеленський очікує, що канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримає надання статусу кандидата у члени ЄС.

"Ми дуже розраховуємо, я дуже розраховую, що пан Шольц висловить цю впевненість", - сказав він в інтерв'ю німецькій телекомпанії ZDF.

Зеленський наголосив на наявності "певного скептицизму у відносинах між керівництвом Німеччини та Україною". "Я не думаю, що цей скептицизм викликаний канцлером Шольцом, я не думаю, що це щось нове. Я думаю, що у нас чудові стосунки між двома народами та непогані стосунки між керівниками обох країн. Але я думаю, що цей скептицизм проявляється насамперед, коли йдеться про майбутнє членство України в ЄС та НАТО", - сказав він.

За словами Зеленського, нам потрібно, щоб канцлер Шольц запевнив нас, що Німеччина підтримає Україну. Він та його уряд мають ухвалити рішення: не можна намагатися балансувати між Україною та відносинами з Росією, ви повинні самі обрати, де розставити пріоритети".

"Я вважаю, що треба обирати там, де правда, права людини, право на свободу та суверенітет держави та міжнародне право. Я вважаю, що це важливіше за той чи інший економічний пріоритет", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про слова президента США Джо Байдена щодо попередження керівництву України до вторгнення, Зеленський зазначив, що "було б справедливо, якби мене як українського лідера вислухали заздалегідь, дослухалися того, проти чого ми застерігали".

"Я маю на увазі запобіжні санкції, щоб війна не почалася... Ми говорили, що Росія перекриє Чорне море. Ми говорили і про ракетну програму, я про неї рік тому говорив, які засоби ППО нам потрібні, щоб захистити себе... Якби мене почули, Україна мала б більше шансів зупинити вторгнення РФ", - сказав Зеленський.

"Якщо всі попереджали Україну, що завтра буде повномасштабне вторгнення, постає питання: чому не було закрито повітряний простір, чому перед цим вторгненням нас не забезпечили зброєю і чому не запровадили тимчасові санкції?", – сказав також він.