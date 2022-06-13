Столтенберг вважає, що мир в Україні можливий, але питання в ціні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що встановити мир в Україні можливо, питання про те, яку ціну за нього готові заплатити.

"Питання не в тому, чи можливий мир. Питання в тому, наскільки висока ціна готовності заплатити за мир", - сказав він на щорічному заході "Дискусії в Култаранта", що стартував у неділю в резиденції президента Фінляндії, присвяченому питанням зовнішньої політики та безпеки.

За словами Столтенберга, його робота не полягає в тому, щоб судити, як дорого потрібно буде заплатити за мир.

"Це залежить від українців. Ми несемо відповідальність за їх підтримку. Найкращим способом досягнення миру в Україні для президента Путіна було б покласти край війні, яку він розпочав", - сказав генсек альянсу.

"Ми несемо відповідальність за те, щоб Путін не досяг своєї мети, і за те, щоб війна не загострилася. При цьому НАТО має подумати про те, як воно може бути сильним гравцем і запобігти ескалації війни", - наголосив Столтенберг.

Він не виключив, що світовий порядок зміниться, але вирішення суперечок має бути знайдено на дипломатичній основі.