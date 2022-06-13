Політика

06:56 13.06.2022

Росія може перетнути межу в 40 тис. загиблих військових вже в червні

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Росія може перетнути межу в 40 тис. загиблих військових вже в червні

Росія вже в червні може перетнути межу в 40 тис. загиблих військових, сказав у традиційному відеозверненні в неділю ввечері президент України Володимир Зеленський.

"Ключова тактична мета окупантів не змінилася – вони тиснуть у районі Сєвєродонецька. Там точаться дуже жорстокі бої буквально за кожен метр. А також у напрямках Лисичанська, Бахмута, Слов'янська", - сказав президент.

За його словами, "російська армія намагається завести на Донбас резервні сили. Які у них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків.

"Російські генерали розглядають своїх людей як гарматне м'ясо, яке їм потрібно, щоб забезпечувати перевагу в кількості живої сили та військової техніки. Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали", - сказав він.

 

 

Теги: #рф #втрати #зеленський

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