Росія може перетнути межу в 40 тис. загиблих військових вже в червні

Росія вже в червні може перетнути межу в 40 тис. загиблих військових, сказав у традиційному відеозверненні в неділю ввечері президент України Володимир Зеленський.

"Ключова тактична мета окупантів не змінилася – вони тиснуть у районі Сєвєродонецька. Там точаться дуже жорстокі бої буквально за кожен метр. А також у напрямках Лисичанська, Бахмута, Слов'янська", - сказав президент.

За його словами, "російська армія намагається завести на Донбас резервні сили. Які у них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків.

"Російські генерали розглядають своїх людей як гарматне м'ясо, яке їм потрібно, щоб забезпечувати перевагу в кількості живої сили та військової техніки. Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали", - сказав він.