Столтенберг: НАТО серйозно ставиться до порушених Туреччиною проблем безпеки

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг на зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо (Sauli Niinistö) заявив, що НАТО серйозно ставиться до порушених Туреччиною проблем безпеки.

"Приємно познайомитися з президентом Саулі Нііністьо, щоб обговорити заявку Фінляндії на членство в НАТО. Ми серйозно ставимося до проблем безпеки, які порушила Туреччина, і підтримуватимемо тісні контакти з нашим союзником, Туреччиною та партнерами, Фінляндією та Швецією, щоб знайти спільний шлях уперед", - написав Столтенберг у мікроблозі Твіттер.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Швеції та Фінляндії слід довести, що вони не підтримують тероризм, якщо хочуть, щоб Анкара підтримала їхню заявку на членство в НАТО.