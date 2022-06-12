Політика

21:38 12.06.2022

Столтенберг: НАТО серйозно ставиться до порушених Туреччиною проблем безпеки

1 хв читати
Столтенберг: НАТО серйозно ставиться до порушених Туреччиною проблем безпеки

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг на зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо (Sauli Niinistö) заявив, що НАТО серйозно ставиться до порушених Туреччиною проблем безпеки.

"Приємно познайомитися з президентом Саулі Нііністьо, щоб обговорити заявку Фінляндії на членство в НАТО. Ми серйозно ставимося до проблем безпеки, які порушила Туреччина, і підтримуватимемо тісні контакти з нашим союзником, Туреччиною та партнерами, Фінляндією та Швецією, щоб знайти спільний шлях уперед", - написав Столтенберг у мікроблозі Твіттер.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Швеції та Фінляндії слід довести, що вони не підтримують тероризм, якщо хочуть, щоб Анкара підтримала їхню заявку на членство в НАТО.

 

 

 

Теги: #нато #безпека #туреччина #столтенберг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:26 12.06.2022
Ердоган має намір обговорити із Зеленським та Путіним питання коридору експорту зерна з України

Ердоган має намір обговорити із Зеленським та Путіним питання коридору експорту зерна з України

19:41 12.06.2022
Україна готова перевести своє озброєння на стандарти НАТО за місяць

Україна готова перевести своє озброєння на стандарти НАТО за місяць

21:01 11.06.2022
Туреччина чекає на відповідь РФ щодо організації зустрічі для обговорення вивезення зерна з України - глава турецького МЗС

Туреччина чекає на відповідь РФ щодо організації зустрічі для обговорення вивезення зерна з України - глава турецького МЗС

13:58 11.06.2022
Світ має вживати заходів для запобігання насильству - Зеленський, відповідаючи на запитання про ставлення Китаю до Тайваню

Світ має вживати заходів для запобігання насильству - Зеленський, відповідаючи на запитання про ставлення Китаю до Тайваню

21:03 09.06.2022
Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді

Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді

13:53 09.06.2022
На Центральному залізничному вокзалі Києва посилено контроль за безпекою на вході, на черзі - інші міста-мільйонники - УЗ

На Центральному залізничному вокзалі Києва посилено контроль за безпекою на вході, на черзі - інші міста-мільйонники - УЗ

16:30 08.06.2022
Туреччина намагається відновити діалог України та РФ - посол

Туреччина намагається відновити діалог України та РФ - посол

13:44 08.06.2022
Україна очікує від саміту НАТО дива, але передумов для цього немає - Кулеба

Україна очікує від саміту НАТО дива, але передумов для цього немає - Кулеба

12:53 08.06.2022
Гарантій Туреччини недостатньо для безпеки морського експорту зерна з України – в. о. директора УЗА

Гарантій Туреччини недостатньо для безпеки морського експорту зерна з України – в. о. директора УЗА

20:19 07.06.2022
Туреччина знову закликає Грецію провести демілітаризацію островів Егейського моря

Туреччина знову закликає Грецію провести демілітаризацію островів Егейського моря

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Збереження України поза Євросоюзом працює проти Європи

Президент Єврокомісії заявила про необхідність посилити українське законодавство щодо боротьби з корупцією

Відповідь ЄС на заявку України щодо членства покаже, чи є майбутнє в Європи – Зеленський

У суспільстві можуть бути лише дві частини – ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто забезпечує цей захист, вважає Зеленський

Стефанішина: Три основних країни Євросоюзу проти надання Україні статусу кандидата

ОСТАННЄ

У Франції відбудеться перший тур парламентських виборів

Президент Байден дуже поважає президента Зеленського та лідерство, яке він продемонстрував під час цієї війни – посол США

Збереження України поза Євросоюзом працює проти Європи

Президент Єврокомісії заявила про необхідність посилити українське законодавство щодо боротьби з корупцією

Грузія не змінить оголошеного курсу на інтеграцію з Європою навіть за відмови в статусі кандидата в ЄС - прем'єр

Відповідь ЄС на заявку України щодо членства покаже, чи є майбутнє в Європи – Зеленський

Кулеба і глава МЗС Польщі обговорили наступні поставки важкого озброєння в Україну і сьомий пакет санкцій проти РФ

У Раді готують законопроєкт про відстрочення на період воєнного стану ухвалення актів з ризиками для конституційного ладу України – Совгиря

Пекін готовий на військові дії у разі спроб інших країн відокремити Тайвань від Китаю - глава МЗС

Данія підтримує європейське прагнення України та допомагає в необхідних для цього реформах – глава МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА