Президент Байден дуже поважає президента Зеленського та лідерство, яке він продемонстрував під час цієї війни – посол США

Президент США Джо Байден дуже поважає президента України Володимира Зеленського та лідерство, яке він продемонстрував під час цієї війни, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, коментуючи заяву президента США про те, що Зеленський проігнорував попередження про напад РФ.

"Це не заслуговує на те, щоб бути новиною. Росія намагається знищити українську націю та її культуру, Сполучені Штати не залишаться осторонь і не дозволять цьому статися. Президент Зеленський і народ України надихнули світ своєю хоробрістю та стійкістю, показавши світові, що Україна ніколи не буде підкорена Росії. Президент Байден дуже поважає президента Зеленського та лідерство, яке він продемонстрував під час цієї війни", - сказала Брінк у коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.

Вона наголосила, що Сполучені Штати вже надали 5,3 млрд доларів допомоги у сфері безпеки, зокрема 4,6 млрд доларів після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення у лютому, щоб дати Україні можливість захистити себе. Брінк запевнила, що разом із союзниками та партнерами США продовжуватимуть підтримувати Україну.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський проігнорував напередодні агресії 24 лютого попередження про те, що Росія вторгнеться до його країни. "Я знаю, багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і у нас були дані, що підтверджують це, що він мав намір перетнути кордон. Сумнівів не було. Але Зеленський не хотів цього чути, як і багато людей", - сказав Байден у п'ятницю під час політичного збору коштів у Лос-Анджелесі, повідомляє Bloomberg.