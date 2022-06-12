Збереження України поза Євросоюзом працює проти Європи

Президент України Володимир Зеленський вважає, що збереження України за межами ЄС європейського об'єднання працює проти Європи.

"Сьогодні розпочався фінальний етап великого дипломатичного марафону, який має завершитися за півтора тижні. І ми в цьому марафоні разом із Євросоюзом, в одній команді", - сказав він у традиційному відеозверненні в суботу ввечері.

За словами Зеленського, "вже скоро отримаємо відповідь про статус кандидата у члени Євросоюзу". "Я переконаний, що це рішення може посилити не лише нашу державу, а й увесь Євросоюз. Що ще має статися в Європі, щоб скептикам стало зрозумілим, що сам факт збереження України за межами ЄС, європейського об'єднання працює проти Європи?" - сказав він.

Наприклад, зазначив президент, "для російських окупантів все очевидно, вони так і кажуть, коли вони знущаються з наших людей, це нібито за те, що Україна пішла в Європу. Звідки тоді в Європі скептики?".