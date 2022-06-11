Туреччина чекає на відповідь РФ щодо організації зустрічі для обговорення вивезення зерна з України - глава турецького МЗС

В Анкарі очікують відповіді з Москви щодо організації можливої зустрічі Туреччини, РФ, України та ООН для обговорення питання з вивезенням зерна з України, заявив у суботу глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.

"Наша позиція була викладена дуже чітко. Ми очікуємо на відповідь російської сторони, як щодо проведення зустрічі, так і інших деталей", - наводить його слова агентство "Анадолу".

"Ми наголосили на готовності турецької сторони до організації чотиристоронньої зустрічі у форматі ООН-Туреччина-Україна-РФ. Це в результаті є ініціативою ООН", - зазначив міністр.

Чавушоглу сказав, що під час переговорів на цьому тижні з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим він пояснив, що план ООН щодо транспортування зерна з України морем є найкращим.

Раніше цього тижня глава МЗС Туреччини заявляв, що в Анкарі вважають здійсненним план ООН щодо вивезення з України зерна. Він зазначив, що триває обговорення щодо створення механізму "зернового коридору" у Чорному морі за участю ООН, Росії, України та Туреччини.

До цього агентство Bloomberg повідомляло, що за інформацією його джерел, РФ і Туреччина досягли попередньої угоди, яка має забезпечити безпечне відновлення постачання українського зерна через порт Одеси.

За даними джерел, реалізація російсько-турецького плану під егідою ООН дозволить прибрати міни з прибережних вод поблизу Одеси та гарантувати безпечне відправлення суден із зерном із Чорного моря до Середземного. Зокрема, Туреччина запропонувала допомогу в розмінуванні морської акваторії та супроводі суден із зерном, що експортується.