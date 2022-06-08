"Слуга народу" закликає ВР позбавити нардепа Ковальова мандата, а СБУ та Офіс генпрокурора – якнайшвидше передати його справу до суду

Політична партія "Слуга народу" та однойменна фракція у Верховній Раді вирішили звернутися до парламенту із закликом позбавити мандата народного депутата Олексія Ковальова, а в Офіс генпрокурора та Службу безпеки України – із закликом якнайшвидше передати його справу до суду, який визначить йому ступінь покарання, повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"Останні заяви Ковальова, зроблені у соцмережах після "наради" в Херсоні із заступником голови кремлівської адміністрації Кирієнком (на своїй сторінці у фейсбуці він повідомив, що на цій зустрічі було заявлено, що "Росія тут (у Херсонській області – ІФ) всерйоз і назавжди, а також, на думку Ковальова, "Росія нас чує та розуміє" – ІФ), переконливо свідчать про те, що наш колишній колега став колаборантом агресора. Він зрадив український народ, зрадив своїх виборців, зрадив Україну. Саме тому ми вирішили звернутися до Верховної Ради України із закликом позбавити Ковальова мандата народного депутата України відповідно до чинного законодавства", – написала Палійчук у своєму телеграм-каналі в середу ввечері.

Водночас у "Слузі народу" вирішили звернутися до Офісу генпрокурора та СБУ із закликом якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши, зокрема, конфіскацію його активів і майна згідно з чинним законодавством, а також – до органів судової влади із закликом визначити йому ступінь покарання згідно із законом.

"Зрадники й колаборанти не можуть представляти українців у Верховній Раді. Вони мають понести повну відповідальність перед українським народом за співпрацю із ворогом і бути покараними з усією суворістю закону", – наголошується також в пості речниці фракції.

Як повідомлялося, партія "Слуга народу" та однойменна фракція у Верховній Раді 28 квітня ухвалили спільне рішення про призупинення членства Ковальова у фракції.

У їхній спільній заяві зазначалося, що політсила та однойменна фракція також звернулися до генерального прокурора України Ірини Венедіктової та глави Служби безпеки України Івана Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу, в рамках якої ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини перебування Ковальова на тимчасово захопленій території та його спілкування з окупаційними військами.

Згідно з висновками слідства, партія та фракція ухвалять політичні рішення стосовно цього депутата.

"Олексій Ковальов, народний депутат України, обраний у виборчому окрузі 186 (Херсонська область), наразі перебуває на тимчасово захопленій території. Судячи з його інтерв’ю медіа –перебуває цілком добровільно. Він спілкується із російськими військовими, які не вчиняють стосовно нього жодних дій. Він не бере участі в національному спротиві російській агресії та окупації. Він, за його словами, здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги. Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної Ради України, не бере участі в голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроєкти. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав", – пояснювалося у спільній заяві партії та фракції.

У "Слузі народу" звернули увагу на те, що поведінка Ковальова та випадки його спілкування з окупаційними військами викликають підозру у здійсненні ним державної зради.

"Під час повномасштабного вторгнення Росії на тимчасово захоплених територіях (зокрема, в Херсонській області) окупаційні війська викрадають діючих та колишніх очільників органів місцевого самоврядування, педагогів, митців, керівників підприємств, проводять примусову мобілізацію чоловіків до окупаційних військ. З іншого боку, члени нашої партії, місцеві депутати, обрані від партії, організують мітинги проти окупації, на підтримку спротиву України, ризикуючи власним життям та свободою. На цьому фоні поведінка Ковальова є несумісною ані зі званням народного депутата України, ані тим більше – із членством у фракції "Слуга народу", – наголошується в заяві.