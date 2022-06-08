Політика

16:48 08.06.2022

Лідери Європейського парламенту закликають лідерів ЄС надати Україні статус кандидата - проєкт заяви

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Лідери Європейського парламенту закликають лідерів ЄС надати Україні статус кандидата - проєкт заяви

Лідери Європейського парламенту на засіданні Конференції президентів мають намір схвалити заяву на адресу глав держав та урядів країн-членів Європейського Союзу із закликом надати Україні на саміті ЄС, що відбудеться 23-24 червня в Брюсселі, статус кандидата в члени ЄС.

Це випливає з проєкту спільної заяви, текст якого має агентство "Інтерфакс-Україна".

"Від імені Конференції президентів лідери політичних груп у Європейському парламенті звертаються до глав держав та урядів держав-членів, які зберуться за два тижні у Брюсселі, щоб ухвалити рішення за заявами України, Молдови та Грузії про приєднання до Європейського Союзу. Ми маємо виявити мужність, рішучість і далекоглядність перед погіршенням міжнародної обстановки. Геополітичні плити, що зсуваються, потребують дій з нашого боку. Вчиняючи так, ми будемо вірні нашим принципам та цінностям. Українці, чия батьківщина зазнає жорстокого нападу, а також молдавани та грузини, які прагнуть світлого майбутнього, очікують сигналу про те, що їхнє місце в європейській сім'ї. Ось чому ця Палата наполегливо закликає вас надати Україні, Республіці Молдова та Грузії статус кандидатів у члени ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз та на основі їхніх заслуг", - йдеться у проєкті заяви.

Очікується, що документ буде схвалено цього четверга на Конференції президентів ЄП. Крім того, щодо Грузії можуть бути внесені незначні зміни, повідомило агентству джерело, ознайомлене з перебігом підготовки заяви.

Теги: #європарламент #україна_єс
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