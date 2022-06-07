Політика

19:16 07.06.2022

Словенія підтримає сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії

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Словенія підтримає сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії

Словенія підтримає сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії, повідомив сайт українського парламенту після зустрічі заступника голови Верховної Ради Олени Кондратюк із державним секретарем із зовнішньої політики Офісу прем'єр-міністра Словенії Войко Волком.

"Ми обговорили і необхідність посилення санкцій проти країни-агресора Росії з боку Європейського Союзу та міжнародної спільноти", - цитує Кондратюк сайт Верховної Ради.

У свою чергу Волк наголосив, що Словенія підтримає сьомий пакет санкцій та рішуче вимагає покарання агресора за скоєні на території України військові злочини.

"Як жертва агресії з боку югославського режиму ми добре розуміємо та підтримуємо Україну у боротьбі з окупантами", - сказав держсекретар.

Він також запевнив, що Словенія підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися досвідом європейської інтеграції.

Як повідомлялося, Кондратюк перебуває у Словенії із робочим візитом.

 

 

Теги: #візит #зустріч #словенія
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