Політика

18:09 06.06.2022

Я не маю бажання з кимось політично боротися – Зеленський

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Я не маю бажання з кимось політично боротися – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має бажання політично боротися з будь-ким.

"У мене немає бажання, сил та енергії в принципі боротися політично з кимось. Я не бачу в цьому навіть сенсу та розумної поведінки для людини. Насамперед президента. Навіщо мені це?" – зазначив глава держави на пресконференції у понеділок.

Водночас, коментуючи ситуацію, коли прикордонники, зокрема, не дозволили лідеру політсили "Європейська солідарність" Петру Порошенку виїхати за кордон, Зеленський зазначив, що чиновникам та депутатам дозволено виїжджати лише у тих випадках, коли ці зустрічі пов'язані суто з війною в Україні.

"І є три причини: санкції, фінанси, зброя. Будь-хто може виїжджати (для вирішення цих питань – ІФ), а більше не можна політикам виїжджати. Рішення це було ухвалено після початку війни. На самому початку ми домовилися: усі (залишаються) на місці. Ми довіряємо, ми забули, що було раніше, ми на місці працюємо на державу та на перемогу. А потім у нас дехто почав на рівні місцевої влади, місцевих СБУ, місцевих прокурорів, місцевих депутатів утікати. Хочу нагадати: у тих чи інших окупованих частинах держави просто втікали. Тому було ухвалено рішення: ніхто нікуди не біжить і не кидає, бо якщо хтось кудись виїжджає, то він є дезертиром", – пояснив глава держави.

Він також звернув увагу на те, що через місяць у країну "знову повернулася політика": "Сумно воно якось, що хтось воює, а хтось – десь там, скажімо так. Але немає претензій, я не маю жодних претензій ні до кого".

Теги: #політика #зеленський
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