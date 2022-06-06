Політика

18:05 06.06.2022

Внутрішньополітична боротьба в Європі та Україні може послабити підтримку країни – Зеленський

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Внутрішньополітична боротьба в Європі та Україні може послабити підтримку країни – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що внутрішньополітична боротьба в Україні та країнах Європи може вплинути на обсяг допомоги Україні.

"Ніхто просто так нічого не хоче давати, включаючи зброю та санкції. Лідери об'єдналися в Європі та світі, але їхній бізнес тисне зсередини. І опозиція також є не лише у нас. Якщо вони мають шанс поборотися за владу – вони боротимуться. Ця боротьба впливатиме на ослаблення підтримки України", – сказав він у понеділок на пресконференції в Києві.

"Ми маємо це зафіксувати та зрозуміти. І як тільки наша країна перестане воювати риторикою, як тільки почнемо воювати політично, вони зрозуміють, що у нас немає війни", - зазначив Зеленський.

Теги: #війна #зеленський
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