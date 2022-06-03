Політика

20:02 03.06.2022

Швеція та Фінляндія мають довести, що не підтримують тероризм, зняти санкції з Туреччини - Ердоган

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Швеція та Фінляндія мають довести, що не підтримують тероризм, зняти санкції з Туреччини - Ердоган

Швеції та Фінляндії слід довести, що вони не підтримують тероризм, якщо хочуть, щоб Анкара підтримала їх заявку на членство в НАТО, заявив у п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган генсеку Північноатлантичного альянсу Єнсу Столтенбергу.

"Під час телефонної розмови президент Туреччини та голова НАТО обговорили заявку Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО", - передає агентство "Анадолу". За його даними, Ердоган заявив Столтенбергу, що Швеція та Фінляндія мають показати солідарність з альянсом.

"Швеція та Фінляндія мають довести, що вони не підтримують тероризм, зняти санкції проти Туреччини. Вони мають продемонструвати, що готові показати солідарність з альянсом... Занепокоєння Анкари у сфері безпеки через заявки Швеції та Фінляндії до НАТО - справедливе та обґрунтоване", - наводить агентство слова президента Туреччини.

Теги: #нато #туреччина #розмова
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