Швеція та Фінляндія мають довести, що не підтримують тероризм, зняти санкції з Туреччини - Ердоган

Швеції та Фінляндії слід довести, що вони не підтримують тероризм, якщо хочуть, щоб Анкара підтримала їх заявку на членство в НАТО, заявив у п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган генсеку Північноатлантичного альянсу Єнсу Столтенбергу.

"Під час телефонної розмови президент Туреччини та голова НАТО обговорили заявку Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО", - передає агентство "Анадолу". За його даними, Ердоган заявив Столтенбергу, що Швеція та Фінляндія мають показати солідарність з альянсом.

"Швеція та Фінляндія мають довести, що вони не підтримують тероризм, зняти санкції проти Туреччини. Вони мають продемонструвати, що готові показати солідарність з альянсом... Занепокоєння Анкари у сфері безпеки через заявки Швеції та Фінляндії до НАТО - справедливе та обґрунтоване", - наводить агентство слова президента Туреччини.