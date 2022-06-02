Політика

19:19 02.06.2022

Статус кандидата в ЄС – мотивація для українського народу, вважає Зеленський

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Статус кандидата в ЄС – мотивація для українського народу, вважає Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що статус кандидата в члени ЄС є однією із мотивацій для українського народу.

"Ми говоримо про зброю, яка об'єднує наш народ. Єдність нашого народу – найголовніша зброя держави. Якщо ви не будете втомлюватись нас підтримувати, український народ теж не втомиться", - сказав він у четвер, звертаючись до лідерів країн Європи, присутніх на Міжнародному безпековому форумі в Братиславі.

За словами Зеленського, "однією з мотивацій наших людей є кандидатство у члени ЄС. Це не просто фраза. Кажуть, що це "технічна річ, почекайте, прийде момент". Головне – щоби нас поважали, а частина цієї поваги – відчувати себе рівними. Для членів ЄС – це пройдений етап, а для нас – це мотивація".

Не можна зраджувати своїм народам, сказав він. Зеленський зазначив, що "український народ має історичні відносини з деякими народами ще з часів Радянського Союзу. Якщо ти лідер тієї чи іншої держави, лідер народу, у якого історично міцні відносини з українським народом, ти не можеш загравати з Російською Федерацією, а повинен підтримувати саме тих, близьких до твого народу людей".

Раніше прийняття шостого санкційного пакета ЄС було затримано через переговори з Угорщиною.

Теги: #єс #статус #зеленський
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